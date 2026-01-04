- 자본
트레이드:
65
이익 거래:
32 (49.23%)
손실 거래:
33 (50.77%)
최고의 거래:
4 245.00 USD
최악의 거래:
-2 710.00 USD
총 수익:
28 654.95 USD (61 562 pips)
총 손실:
-26 476.67 USD (52 390 pips)
연속 최대 이익:
10 (5 918.95 USD)
연속 최대 이익:
18 345.00 USD (9)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
97.50%
최대 입금량:
7.97%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.18
롱(주식매수):
49 (75.38%)
숏(주식차입매도):
16 (24.62%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
33.51 USD
평균 이익:
895.47 USD
평균 손실:
-802.32 USD
연속 최대 손실:
10 (-12 436.00 USD)
연속 최대 손실:
-12 436.00 USD (10)
월별 성장률:
4.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 853.67 USD
최대한의:
12 436.00 USD (38.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.78% (8 447.00 USD)
자본금별:
31.40% (6 320.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.fs
|2.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.fs
|9.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 245.00 USD
최악의 거래: -2 710 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +5 918.95 USD
연속 최대 손실: -12 436.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValburyAsiaFutures-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Another my client account for counting trading statistic
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
2
0%
65
49%
98%
1.08
33.51
USD
USD
46%
1:500