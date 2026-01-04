- Прирост
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
14 (51.85%)
Убыточных трейдов:
13 (48.15%)
Лучший трейд:
1 990.00 USD
Худший трейд:
-2 710.00 USD
Общая прибыль:
7 513.95 USD (14 412 pips)
Общий убыток:
-12 273.67 USD (24 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (5 918.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 918.95 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
2.97%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
17 (62.96%)
Коротких трейдов:
10 (37.04%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-176.29 USD
Средняя прибыль:
536.71 USD
Средний убыток:
-944.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5 520.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 520.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-26.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 853.67 USD
Максимальная:
8 447.00 USD (45.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.fs
|-4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.fs
|-9.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 990.00 USD
Худший трейд: -2 710 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5 918.95 USD
Макс. убыток в серии: -5 520.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Another my client account for counting trading statistic
Нет отзывов