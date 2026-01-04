- Crescita
Trade:
27
Profit Trade:
14 (51.85%)
Loss Trade:
13 (48.15%)
Best Trade:
1 990.00 USD
Worst Trade:
-2 710.00 USD
Profitto lordo:
7 513.95 USD (14 412 pips)
Perdita lorda:
-12 273.67 USD (24 056 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (5 918.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 918.95 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
17 (62.96%)
Short Trade:
10 (37.04%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-176.29 USD
Profitto medio:
536.71 USD
Perdita media:
-944.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5 520.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 520.00 USD (4)
Crescita mensile:
-26.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 853.67 USD
Massimale:
8 447.00 USD (45.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.fs
|-4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.fs
|-9.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 990.00 USD
Worst Trade: -2 710 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5 918.95 USD
Massima perdita consecutiva: -5 520.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Another my client account for counting trading statistic
Non ci sono recensioni