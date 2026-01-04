- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
14 (51.85%)
Negociações com perda:
13 (48.15%)
Melhor negociação:
1 990.00 USD
Pior negociação:
-2 710.00 USD
Lucro bruto:
7 513.95 USD (14 412 pips)
Perda bruta:
-12 273.67 USD (24 056 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (5 918.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 918.95 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
2.97%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.56
Negociações longas:
17 (62.96%)
Negociações curtas:
10 (37.04%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-176.29 USD
Lucro médio:
536.71 USD
Perda média:
-944.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5 520.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 520.00 USD (4)
Crescimento mensal:
-26.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 853.67 USD
Máximo:
8 447.00 USD (45.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.fs
|-4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.fs
|-9.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 990.00 USD
Pior negociação: -2 710 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5 918.95 USD
Máxima perda consecutiva: -5 520.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Another my client account for counting trading statistic
Sem comentários