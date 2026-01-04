- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
14 (51.85%)
亏损交易:
13 (48.15%)
最好交易:
1 990.00 USD
最差交易:
-2 710.00 USD
毛利:
7 513.95 USD (14 412 pips)
毛利亏损:
-12 273.67 USD (24 056 pips)
最大连续赢利:
10 (5 918.95 USD)
最大连续盈利:
5 918.95 USD (10)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
n/a
最大入金加载:
2.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.56
长期交易:
17 (62.96%)
短期交易:
10 (37.04%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-176.29 USD
平均利润:
536.71 USD
平均损失:
-944.13 USD
最大连续失误:
4 (-5 520.00 USD)
最大连续亏损:
-5 520.00 USD (4)
每月增长:
-26.65%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7 853.67 USD
最大值:
8 447.00 USD (45.78%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.fs
|-4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.fs
|-9.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 990.00 USD
最差交易: -2 710 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5 918.95 USD
最大连续亏损: -5 520.00 USD
Another my client account for counting trading statistic
