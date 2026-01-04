信号部分
信号 / MetaTrader 4 / JOFX DP
Doni Eka Prasetya

JOFX DP

Doni Eka Prasetya
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
27
盈利交易:
14 (51.85%)
亏损交易:
13 (48.15%)
最好交易:
1 990.00 USD
最差交易:
-2 710.00 USD
毛利:
7 513.95 USD (14 412 pips)
毛利亏损:
-12 273.67 USD (24 056 pips)
最大连续赢利:
10 (5 918.95 USD)
最大连续盈利:
5 918.95 USD (10)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
n/a
最大入金加载:
2.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.56
长期交易:
17 (62.96%)
短期交易:
10 (37.04%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-176.29 USD
平均利润:
536.71 USD
平均损失:
-944.13 USD
最大连续失误:
4 (-5 520.00 USD)
最大连续亏损:
-5 520.00 USD (4)
每月增长:
-26.65%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7 853.67 USD
最大值:
8 447.00 USD (45.78%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.fs 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.fs -4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.fs -9.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 990.00 USD
最差交易: -2 710 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5 918.95 USD
最大连续亏损: -5 520.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Another my client account for counting trading statistic
没有评论
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
