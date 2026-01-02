- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
49 (96.07%)
損失トレード:
2 (3.92%)
ベストトレード:
0.37 USD
最悪のトレード:
-0.04 USD
総利益:
5.15 USD (5 090 pips)
総損失:
-0.08 USD (78 pips)
最大連続の勝ち:
33 (3.48 USD)
最大連続利益:
3.48 USD (33)
シャープレシオ:
1.64
取引アクティビティ:
48.52%
最大入金額:
3.13%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
63.37
長いトレード:
48 (94.12%)
短いトレード:
3 (5.88%)
プロフィットファクター:
64.38
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
0.11 USD
平均損失:
-0.04 USD
最大連続の負け:
2 (-0.08 USD)
最大連続損失:
-0.08 USD (2)
月間成長:
5.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.08 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.08% (0.08 USD)
エクイティによる:
2.19% (2.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|46
|GBPUSDm#
|3
|EURUSDm#
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|5
|GBPUSDm#
|0
|EURUSDm#
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|4.6K
|GBPUSDm#
|406
|EURUSDm#
|-10
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.37 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3.48 USD
最大連続損失: -0.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
