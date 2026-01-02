シグナルセクション
Duy Linh Vo

A beautiful signal

Duy Linh Vo
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 5%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
49 (96.07%)
損失トレード:
2 (3.92%)
ベストトレード:
0.37 USD
最悪のトレード:
-0.04 USD
総利益:
5.15 USD (5 090 pips)
総損失:
-0.08 USD (78 pips)
最大連続の勝ち:
33 (3.48 USD)
最大連続利益:
3.48 USD (33)
シャープレシオ:
1.64
取引アクティビティ:
48.52%
最大入金額:
3.13%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
63.37
長いトレード:
48 (94.12%)
短いトレード:
3 (5.88%)
プロフィットファクター:
64.38
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
0.11 USD
平均損失:
-0.04 USD
最大連続の負け:
2 (-0.08 USD)
最大連続損失:
-0.08 USD (2)
月間成長:
5.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.08 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.08% (0.08 USD)
エクイティによる:
2.19% (2.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 46
GBPUSDm# 3
EURUSDm# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 5
GBPUSDm# 0
EURUSDm# 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 4.6K
GBPUSDm# 406
EURUSDm# -10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.37 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3.48 USD
最大連続損失: -0.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Don’t copy, risky
レビューなし
2026.01.05 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 07:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 02:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 01:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 00:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.04 23:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 18:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
