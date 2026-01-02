- Прирост
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
49 (96.07%)
Убыточных трейдов:
2 (3.92%)
Лучший трейд:
0.37 USD
Худший трейд:
-0.04 USD
Общая прибыль:
5.15 USD (5 090 pips)
Общий убыток:
-0.08 USD (78 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (3.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.48 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
1.64
Торговая активность:
51.66%
Макс. загрузка депозита:
3.13%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
63.37
Длинных трейдов:
48 (94.12%)
Коротких трейдов:
3 (5.88%)
Профит фактор:
64.38
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
0.11 USD
Средний убыток:
-0.04 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.08 USD (2)
Прирост в месяц:
5.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.08 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.08% (0.08 USD)
По эквити:
2.19% (2.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|46
|GBPUSDm#
|3
|EURUSDm#
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|5
|GBPUSDm#
|0
|EURUSDm#
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|4.6K
|GBPUSDm#
|406
|EURUSDm#
|-10
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +0.37 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3.48 USD
Макс. убыток в серии: -0.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
