СигналыРазделы
Duy Linh Vo

A beautiful signal

Duy Linh Vo
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 5%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
49 (96.07%)
Убыточных трейдов:
2 (3.92%)
Лучший трейд:
0.37 USD
Худший трейд:
-0.04 USD
Общая прибыль:
5.15 USD (5 090 pips)
Общий убыток:
-0.08 USD (78 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (3.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.48 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
1.64
Торговая активность:
51.66%
Макс. загрузка депозита:
3.13%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
63.37
Длинных трейдов:
48 (94.12%)
Коротких трейдов:
3 (5.88%)
Профит фактор:
64.38
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
0.11 USD
Средний убыток:
-0.04 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.08 USD (2)
Прирост в месяц:
5.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.08 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.08% (0.08 USD)
По эквити:
2.19% (2.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 46
GBPUSDm# 3
EURUSDm# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 5
GBPUSDm# 0
EURUSDm# 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 4.6K
GBPUSDm# 406
EURUSDm# -10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.37 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3.48 USD
Макс. убыток в серии: -0.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Don’t copy, risky
Нет отзывов
2026.01.05 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 07:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 02:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 01:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 00:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.04 23:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 18:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
