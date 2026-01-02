SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / A beautiful signal
Duy Linh Vo

A beautiful signal

Duy Linh Vo
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD al mes
incremento desde 2026 -4%
XMGlobal-Real 13
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
174
Transacciones Rentables:
161 (92.52%)
Transacciones Irrentables:
13 (7.47%)
Mejor transacción:
0.37 USD
Peor transacción:
-4.27 USD
Beneficio Bruto:
15.34 USD (15 209 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.05 USD (18 798 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
94 (8.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.91 USD (94)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
46.41%
Carga máxima del depósito:
3.56%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
174
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
-0.26
Transacciones Largas:
152 (87.36%)
Transacciones Cortas:
22 (12.64%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
0.10 USD
Pérdidas medias:
-1.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.04 USD (2)
Crecimiento al mes:
-3.71%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.96 USD
Máxima:
14.46 USD (13.09%)
Reducción relativa:
De balance:
13.09% (14.46 USD)
De fondos:
6.29% (6.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 160
GBPUSDm# 8
AUDCADm# 3
EURUSDm# 2
USDJPYm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# -4
GBPUSDm# 1
AUDCADm# 0
EURUSDm# 0
USDJPYm# 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# -4.2K
GBPUSDm# 740
AUDCADm# -107
EURUSDm# -10
USDJPYm# 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.37 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 94
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +8.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 13" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Don’t copy, risky
No hay comentarios
2026.01.05 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 07:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 02:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 01:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 00:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.04 23:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 18:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
