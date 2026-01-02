SegnaliSezioni
Duy Linh Vo

A beautiful signal

Duy Linh Vo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2026 5%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
49 (96.07%)
Loss Trade:
2 (3.92%)
Best Trade:
0.37 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
5.15 USD (5 090 pips)
Perdita lorda:
-0.08 USD (78 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (3.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.48 USD (33)
Indice di Sharpe:
1.64
Attività di trading:
51.66%
Massimo carico di deposito:
3.13%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
63.37
Long Trade:
48 (94.12%)
Short Trade:
3 (5.88%)
Fattore di profitto:
64.38
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.11 USD
Perdita media:
-0.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.08 USD (2)
Crescita mensile:
5.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.08 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (0.08 USD)
Per equità:
2.19% (2.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 46
GBPUSDm# 3
EURUSDm# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 5
GBPUSDm# 0
EURUSDm# 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 4.6K
GBPUSDm# 406
EURUSDm# -10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.48 USD
Massima perdita consecutiva: -0.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Don’t copy, risky
Non ci sono recensioni
2026.01.05 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 07:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 02:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 01:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 00:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.04 23:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 18:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
A beautiful signal
200USD al mese
5%
0
0
USD
105
USD
1
100%
51
96%
52%
64.37
0.10
USD
2%
1:500
