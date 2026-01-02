- 자본
- 축소
트레이드:
116
이익 거래:
112 (96.55%)
손실 거래:
4 (3.45%)
최고의 거래:
0.37 USD
최악의 거래:
-3.81 USD
총 수익:
10.76 USD (10 657 pips)
총 손실:
-6.12 USD (6 123 pips)
연속 최대 이익:
94 (8.91 USD)
연속 최대 이익:
8.91 USD (94)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
38.96%
최대 입금량:
3.13%
최근 거래:
59 분 전
주별 거래 수:
116
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
0.77
롱(주식매수):
104 (89.66%)
숏(주식차입매도):
12 (10.34%)
수익 요인:
1.76
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
0.10 USD
평균 손실:
-1.53 USD
연속 최대 손실:
2 (-6.04 USD)
연속 최대 손실:
-6.04 USD (2)
월별 성장률:
4.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6.04 USD (5.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.47% (6.04 USD)
자본금별:
6.29% (6.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|109
|GBPUSDm#
|5
|EURUSDm#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|4
|GBPUSDm#
|1
|EURUSDm#
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|4K
|GBPUSDm#
|522
|EURUSDm#
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.37 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 94
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +8.91 USD
연속 최대 손실: -6.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Don’t copy, risky
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 200 USD
5%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
1
100%
116
96%
39%
1.75
0.04
USD
USD
6%
1:500