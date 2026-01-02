- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
49 (96.07%)
亏损交易:
2 (3.92%)
最好交易:
0.37 USD
最差交易:
-0.04 USD
毛利:
5.15 USD (5 090 pips)
毛利亏损:
-0.08 USD (78 pips)
最大连续赢利:
33 (3.48 USD)
最大连续盈利:
3.48 USD (33)
夏普比率:
1.64
交易活动:
51.66%
最大入金加载:
3.13%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
51
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
63.37
长期交易:
48 (94.12%)
短期交易:
3 (5.88%)
利润因子:
64.38
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
0.11 USD
平均损失:
-0.04 USD
最大连续失误:
2 (-0.08 USD)
最大连续亏损:
-0.08 USD (2)
每月增长:
5.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.08 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.08% (0.08 USD)
净值:
2.19% (2.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|46
|GBPUSDm#
|3
|EURUSDm#
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|5
|GBPUSDm#
|0
|EURUSDm#
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|4.6K
|GBPUSDm#
|406
|EURUSDm#
|-10
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
