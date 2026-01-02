信号部分
信号 / MetaTrader 4 / A beautiful signal
Duy Linh Vo

A beautiful signal

Duy Linh Vo
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2026 5%
XMGlobal-Real 13
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
51
盈利交易:
49 (96.07%)
亏损交易:
2 (3.92%)
最好交易:
0.37 USD
最差交易:
-0.04 USD
毛利:
5.15 USD (5 090 pips)
毛利亏损:
-0.08 USD (78 pips)
最大连续赢利:
33 (3.48 USD)
最大连续盈利:
3.48 USD (33)
夏普比率:
1.64
交易活动:
51.66%
最大入金加载:
3.13%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
51
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
63.37
长期交易:
48 (94.12%)
短期交易:
3 (5.88%)
利润因子:
64.38
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
0.11 USD
平均损失:
-0.04 USD
最大连续失误:
2 (-0.08 USD)
最大连续亏损:
-0.08 USD (2)
每月增长:
5.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.08 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.08% (0.08 USD)
净值:
2.19% (2.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 46
GBPUSDm# 3
EURUSDm# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 5
GBPUSDm# 0
EURUSDm# 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# 4.6K
GBPUSDm# 406
EURUSDm# -10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.37 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3.48 USD
最大连续亏损: -0.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Don’t copy, risky
没有评论
2026.01.05 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 07:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 02:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 01:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 00:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.04 23:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 18:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
