SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / A beautiful signal
Duy Linh Vo

A beautiful signal

Duy Linh Vo
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2026 5%
XMGlobal-Real 13
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
49 (96.07%)
Negociações com perda:
2 (3.92%)
Melhor negociação:
0.37 USD
Pior negociação:
-0.04 USD
Lucro bruto:
5.15 USD (5 090 pips)
Perda bruta:
-0.08 USD (78 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (3.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.48 USD (33)
Índice de Sharpe:
1.64
Atividade de negociação:
51.66%
Depósito máximo carregado:
3.13%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
63.37
Negociações longas:
48 (94.12%)
Negociações curtas:
3 (5.88%)
Fator de lucro:
64.38
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
0.11 USD
Perda média:
-0.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.08 USD (2)
Crescimento mensal:
5.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.08 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.08% (0.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.19% (2.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 46
GBPUSDm# 3
EURUSDm# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 5
GBPUSDm# 0
EURUSDm# 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 4.6K
GBPUSDm# 406
EURUSDm# -10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.37 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.48 USD
Máxima perda consecutiva: -0.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Don’t copy, risky
Sem comentários
2026.01.05 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 07:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 02:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 01:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 00:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.04 23:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 18:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 18:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 18:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
A beautiful signal
200 USD por mês
5%
0
0
USD
105
USD
1
100%
51
96%
52%
64.37
0.10
USD
2%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.