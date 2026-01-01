- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
2.00 USD
最悪のトレード:
-3.01 USD
総利益:
11.36 USD (1 261 pips)
総損失:
-4.49 USD (530 pips)
最大連続の勝ち:
7 (11.36 USD)
最大連続利益:
11.36 USD (7)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
73.05%
最大入金額:
7.59%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
2.53
期待されたペイオフ:
0.76 USD
平均利益:
1.62 USD
平均損失:
-2.25 USD
最大連続の負け:
1 (-3.01 USD)
最大連続損失:
-3.01 USD (1)
月間成長:
4.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.01 USD
最大の:
3.01 USD (2.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.01% (1.51 USD)
エクイティによる:
9.21% (14.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|-3
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|861
|EURUSD
|-300
|EURCAD
|200
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|-230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.00 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.36 USD
最大連続損失: -3.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
OctaFX-Real5
|0.30 × 30
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
187 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
157
USD
USD
1
0%
9
77%
73%
2.53
0.76
USD
USD
9%
1:500