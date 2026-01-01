シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Sleep Well Trade
Mohamad Habib

Sleep Well Trade

Mohamad Habib
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 5%
OctaFX-Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
2.00 USD
最悪のトレード:
-3.01 USD
総利益:
11.36 USD (1 261 pips)
総損失:
-4.49 USD (530 pips)
最大連続の勝ち:
7 (11.36 USD)
最大連続利益:
11.36 USD (7)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
73.05%
最大入金額:
7.59%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
2.53
期待されたペイオフ:
0.76 USD
平均利益:
1.62 USD
平均損失:
-2.25 USD
最大連続の負け:
1 (-3.01 USD)
最大連続損失:
-3.01 USD (1)
月間成長:
4.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.01 USD
最大の:
3.01 USD (2.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.01% (1.51 USD)
エクイティによる:
9.21% (14.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 5
EURUSD 1
EURCAD 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 9
EURUSD -3
EURCAD 1
AUDJPY 1
CADJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 861
EURUSD -300
EURCAD 200
AUDJPY 200
CADJPY -230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.00 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.36 USD
最大連続損失: -3.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
OctaFX-Real5
0.30 × 30
Exness-Real17
0.30 × 694
187 より多く...
レビューなし
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 06:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
