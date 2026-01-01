SinaisSeções
Mohamad Habib

Sleep Well Trade

Mohamad Habib
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 5%
OctaFX-Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
2.00 USD
Pior negociação:
-3.01 USD
Lucro bruto:
11.36 USD (1 261 pips)
Perda bruta:
-4.49 USD (530 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (11.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.36 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
73.05%
Depósito máximo carregado:
7.59%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
0.76 USD
Lucro médio:
1.62 USD
Perda média:
-2.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.01 USD (1)
Crescimento mensal:
4.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.01 USD
Máximo:
3.01 USD (2.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.01% (1.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.21% (14.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 5
EURUSD 1
EURCAD 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 9
EURUSD -3
EURCAD 1
AUDJPY 1
CADJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 861
EURUSD -300
EURCAD 200
AUDJPY 200
CADJPY -230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.00 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.36 USD
Máxima perda consecutiva: -3.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
OctaFX-Real5
0.30 × 30
Exness-Real17
0.30 × 694
187 mais ...
Sem comentários
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 06:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
