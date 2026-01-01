- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
7 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
2 (22.22%)
Mejor transacción:
2.00 USD
Peor transacción:
-3.01 USD
Beneficio Bruto:
11.36 USD (1 261 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.49 USD (530 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (11.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.36 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
77.29%
Carga máxima del depósito:
8.51%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.28
Transacciones Largas:
5 (55.56%)
Transacciones Cortas:
4 (44.44%)
Factor de Beneficio:
2.53
Beneficio Esperado:
0.76 USD
Beneficio medio:
1.62 USD
Pérdidas medias:
-2.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.01 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.01 USD
Máxima:
3.01 USD (2.01%)
Reducción relativa:
De balance:
1.01% (1.51 USD)
De fondos:
19.05% (29.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|-3
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|861
|EURUSD
|-300
|EURCAD
|200
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|-230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.00 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
OctaFX-Real5
|0.30 × 30
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
