SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Sleep Well Trade
Mohamad Habib

Sleep Well Trade

Mohamad Habib
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 5%
OctaFX-Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
7 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
2 (22.22%)
Mejor transacción:
2.00 USD
Peor transacción:
-3.01 USD
Beneficio Bruto:
11.36 USD (1 261 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.49 USD (530 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (11.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.36 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
77.29%
Carga máxima del depósito:
8.51%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.28
Transacciones Largas:
5 (55.56%)
Transacciones Cortas:
4 (44.44%)
Factor de Beneficio:
2.53
Beneficio Esperado:
0.76 USD
Beneficio medio:
1.62 USD
Pérdidas medias:
-2.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.01 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.01 USD
Máxima:
3.01 USD (2.01%)
Reducción relativa:
De balance:
1.01% (1.51 USD)
De fondos:
19.05% (29.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 5
EURUSD 1
EURCAD 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 9
EURUSD -3
EURCAD 1
AUDJPY 1
CADJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 861
EURUSD -300
EURCAD 200
AUDJPY 200
CADJPY -230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.00 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
OctaFX-Real5
0.30 × 30
Exness-Real17
0.30 × 694
otros 187...
No hay comentarios
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 06:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
