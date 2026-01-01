- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
2.00 USD
最差交易:
-3.01 USD
毛利:
11.36 USD (1 261 pips)
毛利亏损:
-4.49 USD (530 pips)
最大连续赢利:
7 (11.36 USD)
最大连续盈利:
11.36 USD (7)
夏普比率:
0.46
交易活动:
73.05%
最大入金加载:
7.59%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.28
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
2.53
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-2.25 USD
最大连续失误:
1 (-3.01 USD)
最大连续亏损:
-3.01 USD (1)
每月增长:
4.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.01 USD
最大值:
3.01 USD (2.01%)
相对跌幅:
结余:
1.01% (1.51 USD)
净值:
9.21% (14.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|-3
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|861
|EURUSD
|-300
|EURCAD
|200
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|-230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.00 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.36 USD
最大连续亏损: -3.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
OctaFX-Real5
|0.30 × 30
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
157
USD
USD
1
0%
9
77%
73%
2.53
0.76
USD
USD
9%
1:500