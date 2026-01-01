信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Sleep Well Trade
Mohamad Habib

Sleep Well Trade

Mohamad Habib
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 5%
OctaFX-Real8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
2.00 USD
最差交易:
-3.01 USD
毛利:
11.36 USD (1 261 pips)
毛利亏损:
-4.49 USD (530 pips)
最大连续赢利:
7 (11.36 USD)
最大连续盈利:
11.36 USD (7)
夏普比率:
0.46
交易活动:
73.05%
最大入金加载:
7.59%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.28
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
2.53
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-2.25 USD
最大连续失误:
1 (-3.01 USD)
最大连续亏损:
-3.01 USD (1)
每月增长:
4.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.01 USD
最大值:
3.01 USD (2.01%)
相对跌幅:
结余:
1.01% (1.51 USD)
净值:
9.21% (14.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 5
EURUSD 1
EURCAD 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 9
EURUSD -3
EURCAD 1
AUDJPY 1
CADJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 861
EURUSD -300
EURCAD 200
AUDJPY 200
CADJPY -230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.00 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.36 USD
最大连续亏损: -3.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
OctaFX-Real5
0.30 × 30
Exness-Real17
0.30 × 694
187 更多...
没有评论
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 06:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载