Mohamad Habib

Sleep Well Trade

Mohamad Habib
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
OctaFX-Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
2.00 USD
Худший трейд:
-3.01 USD
Общая прибыль:
11.36 USD (1 261 pips)
Общий убыток:
-4.49 USD (530 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (11.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.36 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
73.05%
Макс. загрузка депозита:
7.59%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-2.25 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.01 USD (1)
Прирост в месяц:
4.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.01 USD
Максимальная:
3.01 USD (2.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.01% (1.51 USD)
По эквити:
9.21% (14.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 5
EURUSD 1
EURCAD 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 9
EURUSD -3
EURCAD 1
AUDJPY 1
CADJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 861
EURUSD -300
EURCAD 200
AUDJPY 200
CADJPY -230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.00 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.36 USD
Макс. убыток в серии: -3.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
OctaFX-Real5
0.30 × 30
Exness-Real17
0.30 × 694
еще 187...
Нет отзывов
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 06:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sleep Well Trade
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
157
USD
1
0%
9
77%
73%
2.53
0.76
USD
9%
1:500
Копировать

