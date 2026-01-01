- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
2.00 USD
Худший трейд:
-3.01 USD
Общая прибыль:
11.36 USD (1 261 pips)
Общий убыток:
-4.49 USD (530 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (11.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.36 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
73.05%
Макс. загрузка депозита:
7.59%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-2.25 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.01 USD (1)
Прирост в месяц:
4.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.01 USD
Максимальная:
3.01 USD (2.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.01% (1.51 USD)
По эквити:
9.21% (14.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|-3
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|861
|EURUSD
|-300
|EURCAD
|200
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|-230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.00 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.36 USD
Макс. убыток в серии: -3.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
OctaFX-Real5
|0.30 × 30
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
Нет отзывов
