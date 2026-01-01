- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
7 (77.77%)
손실 거래:
2 (22.22%)
최고의 거래:
2.00 USD
최악의 거래:
-3.01 USD
총 수익:
11.36 USD (1 261 pips)
총 손실:
-4.49 USD (530 pips)
연속 최대 이익:
7 (11.36 USD)
연속 최대 이익:
11.36 USD (7)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
75.02%
최대 입금량:
7.59%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.28
롱(주식매수):
5 (55.56%)
숏(주식차입매도):
4 (44.44%)
수익 요인:
2.53
기대수익:
0.76 USD
평균 이익:
1.62 USD
평균 손실:
-2.25 USD
연속 최대 손실:
1 (-3.01 USD)
연속 최대 손실:
-3.01 USD (1)
월별 성장률:
4.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.01 USD
최대한의:
3.01 USD (2.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.01% (1.51 USD)
자본금별:
9.21% (14.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|-3
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|861
|EURUSD
|-300
|EURCAD
|200
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|-230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.00 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +11.36 USD
연속 최대 손실: -3.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
OctaFX-Real5
|0.30 × 30
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
157
USD
USD
1
0%
9
77%
75%
2.53
0.76
USD
USD
9%
1:500