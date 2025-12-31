- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
33 (80.48%)
損失トレード:
8 (19.51%)
ベストトレード:
251.42 USD
最悪のトレード:
-115.76 USD
総利益:
710.12 USD (7 483 pips)
総損失:
-122.60 USD (1 139 pips)
最大連続の勝ち:
16 (424.78 USD)
最大連続利益:
424.78 USD (16)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
45.51%
最大入金額:
5.30%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.08
長いトレード:
35 (85.37%)
短いトレード:
6 (14.63%)
プロフィットファクター:
5.79
期待されたペイオフ:
14.33 USD
平均利益:
21.52 USD
平均損失:
-15.33 USD
最大連続の負け:
5 (-1.09 USD)
最大連続損失:
-115.76 USD (1)
月間成長:
1.96%
アルゴリズム取引:
41%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
115.76 USD (0.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.38% (115.76 USD)
エクイティによる:
16.35% (4 969.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|GBPJPY
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|48
|GBPJPY
|539
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.8K
|GBPJPY
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +251.42 USD
最悪のトレード: -116 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +424.78 USD
最大連続損失: -1.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
152 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trading with Fibo Modification
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
2
41%
41
80%
46%
5.79
14.33
USD
USD
16%
1:500