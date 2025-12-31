- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
33 (80.48%)
Убыточных трейдов:
8 (19.51%)
Лучший трейд:
251.42 USD
Худший трейд:
-115.76 USD
Общая прибыль:
710.12 USD (7 483 pips)
Общий убыток:
-122.60 USD (1 139 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (424.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
424.78 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
45.51%
Макс. загрузка депозита:
5.30%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.08
Длинных трейдов:
35 (85.37%)
Коротких трейдов:
6 (14.63%)
Профит фактор:
5.79
Мат. ожидание:
14.33 USD
Средняя прибыль:
21.52 USD
Средний убыток:
-15.33 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.76 USD (1)
Прирост в месяц:
1.96%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
115.76 USD (0.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.38% (115.76 USD)
По эквити:
16.35% (4 969.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|GBPJPY
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|48
|GBPJPY
|539
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.8K
|GBPJPY
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +251.42 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +424.78 USD
Макс. убыток в серии: -1.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
еще 152...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trading with Fibo Modification
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
2
41%
41
80%
46%
5.79
14.33
USD
USD
16%
1:500