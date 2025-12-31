- 자본
- 축소
트레이드:
41
이익 거래:
33 (80.48%)
손실 거래:
8 (19.51%)
최고의 거래:
251.42 USD
최악의 거래:
-115.76 USD
총 수익:
710.12 USD (7 483 pips)
총 손실:
-122.60 USD (1 139 pips)
연속 최대 이익:
16 (424.78 USD)
연속 최대 이익:
424.78 USD (16)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
45.51%
최대 입금량:
5.30%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
5.08
롱(주식매수):
35 (85.37%)
숏(주식차입매도):
6 (14.63%)
수익 요인:
5.79
기대수익:
14.33 USD
평균 이익:
21.52 USD
평균 손실:
-15.33 USD
연속 최대 손실:
5 (-1.09 USD)
연속 최대 손실:
-115.76 USD (1)
월별 성장률:
1.96%
Algo 트레이딩:
41%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
115.76 USD (0.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.38% (115.76 USD)
자본금별:
16.35% (4 969.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|GBPJPY
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|48
|GBPJPY
|539
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.8K
|GBPJPY
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +251.42 USD
최악의 거래: -116 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +424.78 USD
연속 최대 손실: -1.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
Trading with Fibo Modification
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
2
41%
41
80%
46%
5.79
14.33
USD
USD
16%
1:500