- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
33 (80.48%)
亏损交易:
8 (19.51%)
最好交易:
251.42 USD
最差交易:
-115.76 USD
毛利:
710.12 USD (7 483 pips)
毛利亏损:
-122.60 USD (1 139 pips)
最大连续赢利:
16 (424.78 USD)
最大连续盈利:
424.78 USD (16)
夏普比率:
0.29
交易活动:
45.51%
最大入金加载:
5.30%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.08
长期交易:
35 (85.37%)
短期交易:
6 (14.63%)
利润因子:
5.79
预期回报:
14.33 USD
平均利润:
21.52 USD
平均损失:
-15.33 USD
最大连续失误:
5 (-1.09 USD)
最大连续亏损:
-115.76 USD (1)
每月增长:
1.96%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
115.76 USD (0.38%)
相对跌幅:
结余:
0.38% (115.76 USD)
净值:
16.35% (4 969.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|GBPJPY
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|48
|GBPJPY
|539
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.8K
|GBPJPY
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +251.42 USD
最差交易: -116 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +424.78 USD
最大连续亏损: -1.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
Trading with Fibo Modification
