Negociações:
41
Negociações com lucro:
33 (80.48%)
Negociações com perda:
8 (19.51%)
Melhor negociação:
251.42 USD
Pior negociação:
-115.76 USD
Lucro bruto:
710.12 USD (7 483 pips)
Perda bruta:
-122.60 USD (1 139 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (424.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
424.78 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
45.51%
Depósito máximo carregado:
5.30%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.08
Negociações longas:
35 (85.37%)
Negociações curtas:
6 (14.63%)
Fator de lucro:
5.79
Valor esperado:
14.33 USD
Lucro médio:
21.52 USD
Perda média:
-15.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-115.76 USD (1)
Crescimento mensal:
1.96%
Algotrading:
41%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
115.76 USD (0.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.38% (115.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.35% (4 969.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|GBPJPY
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|48
|GBPJPY
|539
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.8K
|GBPJPY
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +251.42 USD
Pior negociação: -116 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +424.78 USD
Máxima perda consecutiva: -1.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
Trading with Fibo Modification
Sem comentários
