- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
9 (90.00%)
損失トレード:
1 (10.00%)
ベストトレード:
1.98 USD
最悪のトレード:
-0.11 USD
総利益:
11.00 USD (1 300 pips)
総損失:
-0.11 USD (7 pips)
最大連続の勝ち:
6 (5.19 USD)
最大連続利益:
5.81 USD (3)
シャープレシオ:
1.64
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.99%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
99.00
長いトレード:
1 (10.00%)
短いトレード:
9 (90.00%)
プロフィットファクター:
100.00
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
1.22 USD
平均損失:
-0.11 USD
最大連続の負け:
1 (-0.11 USD)
最大連続損失:
-0.11 USD (1)
月間成長:
0.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.11 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.55% (16.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCADecn
|4
|AUDUSDecn
|4
|EURUSDecn
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCADecn
|5
|AUDUSDecn
|4
|EURUSDecn
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCADecn
|655
|AUDUSDecn
|441
|EURUSDecn
|197
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.98 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.19 USD
最大連続損失: -0.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MohicansMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
