Qi Yuan Zuo

AAA Steady Compound Interest Highlight

Qi Yuan Zuo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 600 USD al mese
0%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
1.98 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
11.00 USD (1 300 pips)
Perdita lorda:
-0.11 USD (7 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.64
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
99.00
Long Trade:
1 (10.00%)
Short Trade:
9 (90.00%)
Fattore di profitto:
100.00
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
1.22 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.11 USD (1)
Crescita mensile:
0.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.11 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.49% (14.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCADecn 4
AUDUSDecn 4
EURUSDecn 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCADecn 5
AUDUSDecn 4
EURUSDecn 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCADecn 655
AUDUSDecn 441
EURUSDecn 197
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.98 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
