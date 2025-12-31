信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AAA Steady Compound Interest Highlight
Qi Yuan Zuo

AAA Steady Compound Interest Highlight

Qi Yuan Zuo
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 600 USD per 
0%
MohicansMarkets-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
9 (90.00%)
亏损交易:
1 (10.00%)
最好交易:
1.98 USD
最差交易:
-0.11 USD
毛利:
11.00 USD (1 300 pips)
毛利亏损:
-0.11 USD (7 pips)
最大连续赢利:
6 (5.19 USD)
最大连续盈利:
5.81 USD (3)
夏普比率:
1.64
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.99%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
9 小时
采收率:
99.00
长期交易:
1 (10.00%)
短期交易:
9 (90.00%)
利润因子:
100.00
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
1.22 USD
平均损失:
-0.11 USD
最大连续失误:
1 (-0.11 USD)
最大连续亏损:
-0.11 USD (1)
每月增长:
0.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.11 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.55% (16.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCADecn 4
AUDUSDecn 4
EURUSDecn 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCADecn 5
AUDUSDecn 4
EURUSDecn 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCADecn 655
AUDUSDecn 441
EURUSDecn 197
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.98 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.19 USD
最大连续亏损: -0.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MohicansMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AAA Steady Compound Interest Highlight
每月600 USD
0%
0
0
USD
3K
USD
1
100%
10
90%
100%
99.99
1.09
USD
1%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载