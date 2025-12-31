- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
9 (90.00%)
亏损交易:
1 (10.00%)
最好交易:
1.98 USD
最差交易:
-0.11 USD
毛利:
11.00 USD (1 300 pips)
毛利亏损:
-0.11 USD (7 pips)
最大连续赢利:
6 (5.19 USD)
最大连续盈利:
5.81 USD (3)
夏普比率:
1.64
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.99%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
9 小时
采收率:
99.00
长期交易:
1 (10.00%)
短期交易:
9 (90.00%)
利润因子:
100.00
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
1.22 USD
平均损失:
-0.11 USD
最大连续失误:
1 (-0.11 USD)
最大连续亏损:
-0.11 USD (1)
每月增长:
0.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.11 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.55% (16.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCADecn
|4
|AUDUSDecn
|4
|EURUSDecn
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCADecn
|5
|AUDUSDecn
|4
|EURUSDecn
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCADecn
|655
|AUDUSDecn
|441
|EURUSDecn
|197
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.98 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.19 USD
最大连续亏损: -0.11 USD
