Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
1.98 USD
Худший трейд:
-0.11 USD
Общая прибыль:
11.00 USD (1 300 pips)
Общий убыток:
-0.11 USD (7 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.81 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
1.64
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.99%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
99.00
Длинных трейдов:
1 (10.00%)
Коротких трейдов:
9 (90.00%)
Профит фактор:
100.00
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
1.22 USD
Средний убыток:
-0.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.11 USD (1)
Прирост в месяц:
0.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.11 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.55% (16.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCADecn
|4
|AUDUSDecn
|4
|EURUSDecn
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCADecn
|5
|AUDUSDecn
|4
|EURUSDecn
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCADecn
|655
|AUDUSDecn
|441
|EURUSDecn
|197
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.98 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.19 USD
Макс. убыток в серии: -0.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
600 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
100%
10
90%
100%
99.99
1.09
USD
USD
1%
1:500