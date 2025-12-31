- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
9 (90.00%)
Negociações com perda:
1 (10.00%)
Melhor negociação:
1.98 USD
Pior negociação:
-0.11 USD
Lucro bruto:
11.00 USD (1 300 pips)
Perda bruta:
-0.11 USD (7 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (5.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.81 USD (3)
Índice de Sharpe:
1.64
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.99%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
99.00
Negociações longas:
1 (10.00%)
Negociações curtas:
9 (90.00%)
Fator de lucro:
100.00
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
1.22 USD
Perda média:
-0.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.11 USD (1)
Crescimento mensal:
0.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.11 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.55% (16.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCADecn
|4
|AUDUSDecn
|4
|EURUSDecn
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCADecn
|5
|AUDUSDecn
|4
|EURUSDecn
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCADecn
|655
|AUDUSDecn
|441
|EURUSDecn
|197
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.98 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +5.19 USD
Máxima perda consecutiva: -0.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MohicansMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
600 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
100%
10
90%
100%
99.99
1.09
USD
USD
1%
1:500