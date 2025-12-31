- 자본
- 축소
트레이드:
125
이익 거래:
94 (75.20%)
손실 거래:
31 (24.80%)
최고의 거래:
19.80 USD
최악의 거래:
-40.16 USD
총 수익:
309.35 USD (14 439 pips)
총 손실:
-220.45 USD (12 527 pips)
연속 최대 이익:
10 (35.44 USD)
연속 최대 이익:
94.00 USD (8)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.01%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
136
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.97
롱(주식매수):
68 (54.40%)
숏(주식차입매도):
57 (45.60%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
0.71 USD
평균 이익:
3.29 USD
평균 손실:
-7.11 USD
연속 최대 손실:
4 (-86.30 USD)
연속 최대 손실:
-86.30 USD (4)
월별 성장률:
2.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
91.22 USD (2.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.88% (91.22 USD)
자본금별:
4.21% (129.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADecn
|37
|EURUSDecn
|34
|USDCADecn
|27
|AUDUSDecn
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADecn
|15
|EURUSDecn
|35
|USDCADecn
|23
|AUDUSDecn
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADecn
|-2.5K
|EURUSDecn
|1.1K
|USDCADecn
|2.6K
|AUDUSDecn
|709
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MohicansMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
