- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
6 (60.00%)
損失トレード:
4 (40.00%)
ベストトレード:
149.46 USD
最悪のトレード:
-144.27 USD
総利益:
481.65 USD (16 112 pips)
総損失:
-350.40 USD (11 638 pips)
最大連続の勝ち:
4 (320.64 USD)
最大連続利益:
320.64 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
28.20%
最大入金額:
0.49%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.37
長いトレード:
9 (90.00%)
短いトレード:
1 (10.00%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
13.13 USD
平均利益:
80.28 USD
平均損失:
-87.60 USD
最大連続の負け:
4 (-350.40 USD)
最大連続損失:
-350.40 USD (4)
月間成長:
1.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
29.76 USD
最大の:
350.40 USD (2.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.85% (350.40 USD)
エクイティによる:
0.09% (11.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|131
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +149.46 USD
最悪のトレード: -144 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +320.64 USD
最大連続損失: -350.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
