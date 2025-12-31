- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
6 (60.00%)
Убыточных трейдов:
4 (40.00%)
Лучший трейд:
149.46 USD
Худший трейд:
-144.27 USD
Общая прибыль:
481.65 USD (16 112 pips)
Общий убыток:
-350.40 USD (11 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (320.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
320.64 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
28.20%
Макс. загрузка депозита:
0.49%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
9 (90.00%)
Коротких трейдов:
1 (10.00%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
13.13 USD
Средняя прибыль:
80.28 USD
Средний убыток:
-87.60 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-350.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-350.40 USD (4)
Прирост в месяц:
1.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.76 USD
Максимальная:
350.40 USD (2.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.85% (350.40 USD)
По эквити:
0.09% (11.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|131
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +149.46 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +320.64 USD
Макс. убыток в серии: -350.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
