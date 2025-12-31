- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
6 (60.00%)
亏损交易:
4 (40.00%)
最好交易:
149.46 USD
最差交易:
-144.27 USD
毛利:
481.65 USD (16 112 pips)
毛利亏损:
-350.40 USD (11 638 pips)
最大连续赢利:
4 (320.64 USD)
最大连续盈利:
320.64 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
27.16%
最大入金加载:
0.49%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.37
长期交易:
9 (90.00%)
短期交易:
1 (10.00%)
利润因子:
1.37
预期回报:
13.13 USD
平均利润:
80.28 USD
平均损失:
-87.60 USD
最大连续失误:
4 (-350.40 USD)
最大连续亏损:
-350.40 USD (4)
每月增长:
1.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
29.76 USD
最大值:
350.40 USD (2.85%)
相对跌幅:
结余:
2.85% (350.40 USD)
净值:
0.09% (11.04 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
|XAUUSD
|131
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.46 USD
最差交易: -144 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +320.64 USD
最大连续亏损: -350.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
