- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
6 (60.00%)
Negociações com perda:
4 (40.00%)
Melhor negociação:
149.46 USD
Pior negociação:
-144.27 USD
Lucro bruto:
481.65 USD (16 112 pips)
Perda bruta:
-350.40 USD (11 638 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (320.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
320.64 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
28.20%
Depósito máximo carregado:
0.49%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.37
Negociações longas:
9 (90.00%)
Negociações curtas:
1 (10.00%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
13.13 USD
Lucro médio:
80.28 USD
Perda média:
-87.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-350.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-350.40 USD (4)
Crescimento mensal:
1.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.76 USD
Máximo:
350.40 USD (2.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.85% (350.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.09% (11.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|131
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +149.46 USD
Pior negociação: -144 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +320.64 USD
Máxima perda consecutiva: -350.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
1
100%
10
60%
28%
1.37
13.13
USD
USD
3%
1:200