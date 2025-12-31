- Incremento
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
6 (60.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (40.00%)
Mejor transacción:
149.46 USD
Peor transacción:
-144.27 USD
Beneficio Bruto:
481.65 USD (16 112 pips)
Pérdidas Brutas:
-350.40 USD (11 638 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (320.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
320.64 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
28.20%
Carga máxima del depósito:
0.49%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.37
Transacciones Largas:
9 (90.00%)
Transacciones Cortas:
1 (10.00%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
13.13 USD
Beneficio medio:
80.28 USD
Pérdidas medias:
-87.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-350.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-350.40 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
29.76 USD
Máxima:
350.40 USD (2.85%)
Reducción relativa:
De balance:
2.85% (350.40 USD)
De fondos:
0.09% (11.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|131
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +149.46 USD
Peor transacción: -144 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +320.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -350.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
