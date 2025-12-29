- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
223
利益トレード:
191 (85.65%)
損失トレード:
32 (14.35%)
ベストトレード:
318.24 USD
最悪のトレード:
-24.30 USD
総利益:
1 799.91 USD (27 750 pips)
総損失:
-210.57 USD (11 868 pips)
最大連続の勝ち:
33 (79.84 USD)
最大連続利益:
427.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
22.65%
最大入金額:
15.36%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
223
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
42.35
長いトレード:
223 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
8.55
期待されたペイオフ:
7.13 USD
平均利益:
9.42 USD
平均損失:
-6.58 USD
最大連続の負け:
3 (-37.53 USD)
最大連続損失:
-37.53 USD (3)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
37.53 USD (0.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.32% (29.09 USD)
エクイティによる:
1.64% (149.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +318.24 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +79.84 USD
最大連続損失: -37.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
WhatsApp
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
20%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
1
100%
223
85%
23%
8.54
7.13
USD
USD
2%
1:500