Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
119 (84.39%)
Убыточных трейдов:
22 (15.60%)
Лучший трейд:
225.36 USD
Худший трейд:
-12.60 USD
Общая прибыль:
1 130.71 USD (16 946 pips)
Общий убыток:
-132.63 USD (8 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (79.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.30 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
23.66%
Макс. загрузка депозита:
15.36%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
141
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
34.31
Длинных трейдов:
141 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
8.53
Мат. ожидание:
7.08 USD
Средняя прибыль:
9.50 USD
Средний убыток:
-6.03 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.09 USD (3)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.09 USD (0.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.32% (29.09 USD)
По эквити:
0.99% (84.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +225.36 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +79.84 USD
Макс. убыток в серии: -29.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
еще 60...
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
WhatsApp
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
Нет отзывов
