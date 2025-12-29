СигналыРазделы
Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Gold MT4

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
Tickmill-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
119 (84.39%)
Убыточных трейдов:
22 (15.60%)
Лучший трейд:
225.36 USD
Худший трейд:
-12.60 USD
Общая прибыль:
1 130.71 USD (16 946 pips)
Общий убыток:
-132.63 USD (8 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (79.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.30 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
23.66%
Макс. загрузка депозита:
15.36%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
141
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
34.31
Длинных трейдов:
141 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
8.53
Мат. ожидание:
7.08 USD
Средняя прибыль:
9.50 USD
Средний убыток:
-6.03 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.09 USD (3)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.09 USD (0.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.32% (29.09 USD)
По эквити:
0.99% (84.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +225.36 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +79.84 USD
Макс. убыток в серии: -29.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
еще 60...
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
 
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
 
WhatsApp
009647704236509
 
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
 
التوفيق للجميع


Нет отзывов
2025.12.30 09:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 07:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 02:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 01:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 01:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 01:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 00:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 00:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 00:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 23:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 23:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 23:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
