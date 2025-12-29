시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold MT4
Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Gold MT4

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 26%
Tickmill-Live02
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
552
이익 거래:
457 (82.78%)
손실 거래:
95 (17.21%)
최고의 거래:
553.41 USD
최악의 거래:
-1 109.68 USD
총 수익:
5 437.91 USD (73 120 pips)
총 손실:
-3 354.67 USD (51 847 pips)
연속 최대 이익:
47 (61.16 USD)
연속 최대 이익:
743.49 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
8.84%
최대 입금량:
33.33%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
552
평균 유지 시간:
5 분
회복 요인:
0.83
롱(주식매수):
552 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
3.77 USD
평균 이익:
11.90 USD
평균 손실:
-35.31 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 509.09 USD)
연속 최대 손실:
-2 509.09 USD (8)
월별 성장률:
25.92%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
575.40 USD
최대한의:
2 509.09 USD (25.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.17% (2 509.09 USD)
자본금별:
5.05% (445.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 552
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +553.41 USD
최악의 거래: -1 110 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +61.16 USD
연속 최대 손실: -2 509.09 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 더...
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
 
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
 
WhatsApp
009647704236509
 
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
 
التوفيق للجميع


리뷰 없음
2026.01.06 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 10:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 09:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 08:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 22:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 21:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 20:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 19:53
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 14:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 10:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 09:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 07:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 02:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 01:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 01:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 01:35
High risk of negative slippage when copying deals
