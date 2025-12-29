- 자본
- 축소
트레이드:
552
이익 거래:
457 (82.78%)
손실 거래:
95 (17.21%)
최고의 거래:
553.41 USD
최악의 거래:
-1 109.68 USD
총 수익:
5 437.91 USD (73 120 pips)
총 손실:
-3 354.67 USD (51 847 pips)
연속 최대 이익:
47 (61.16 USD)
연속 최대 이익:
743.49 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
8.84%
최대 입금량:
33.33%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
552
평균 유지 시간:
5 분
회복 요인:
0.83
롱(주식매수):
552 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
3.77 USD
평균 이익:
11.90 USD
평균 손실:
-35.31 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 509.09 USD)
연속 최대 손실:
-2 509.09 USD (8)
월별 성장률:
25.92%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
575.40 USD
최대한의:
2 509.09 USD (25.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.17% (2 509.09 USD)
자본금별:
5.05% (445.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|552
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +553.41 USD
최악의 거래: -1 110 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +61.16 USD
연속 최대 손실: -2 509.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
WhatsApp
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
리뷰 없음