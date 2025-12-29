- Wachstum
Trades insgesamt:
237
Gewinntrades:
202 (85.23%)
Verlusttrades:
35 (14.77%)
Bester Trade:
318.24 USD
Schlechtester Trade:
-24.30 USD
Bruttoprofit:
1 849.74 USD (30 181 pips)
Bruttoverlust:
-221.70 USD (12 960 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (79.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
427.32 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
22.65%
Max deposit load:
15.36%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
238
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
43.38
Long-Positionen:
237 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
8.34
Mathematische Gewinnerwartung:
6.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-37.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.53 USD (3)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
37.53 USD (0.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.32% (29.09 USD)
Kapital:
1.64% (149.89 USD)
Bester Trade: +318.24 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.53 USD
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
WhatsApp
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
