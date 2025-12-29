SeñalesSecciones
Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Gold MT4

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 19%
Tickmill-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
202
Transacciones Rentables:
172 (85.14%)
Transacciones Irrentables:
30 (14.85%)
Mejor transacción:
318.24 USD
Peor transacción:
-24.30 USD
Beneficio Bruto:
1 706.78 USD (24 592 pips)
Pérdidas Brutas:
-205.69 USD (11 506 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (79.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
427.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
22.65%
Carga máxima del depósito:
15.36%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
203
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
40.00
Transacciones Largas:
202 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
8.30
Beneficio Esperado:
7.43 USD
Beneficio medio:
9.92 USD
Pérdidas medias:
-6.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-37.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.53 USD (3)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
37.53 USD (0.39%)
Reducción relativa:
De balance:
0.32% (29.09 USD)
De fondos:
1.64% (149.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +318.24 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +79.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
 
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
 
WhatsApp
009647704236509
 
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
 
التوفيق للجميع


No hay comentarios
