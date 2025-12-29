- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
178
盈利交易:
152 (85.39%)
亏损交易:
26 (14.61%)
最好交易:
225.36 USD
最差交易:
-12.60 USD
毛利:
1 239.61 USD (21 379 pips)
毛利亏损:
-143.86 USD (9 337 pips)
最大连续赢利:
33 (79.84 USD)
最大连续盈利:
343.30 USD (23)
夏普比率:
0.21
交易活动:
22.65%
最大入金加载:
15.36%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
182
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
37.67
长期交易:
178 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
8.62
预期回报:
6.16 USD
平均利润:
8.16 USD
平均损失:
-5.53 USD
最大连续失误:
3 (-29.09 USD)
最大连续亏损:
-29.09 USD (3)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
29.09 USD (0.32%)
相对跌幅:
结余:
0.32% (29.09 USD)
净值:
1.64% (149.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +225.36 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +79.84 USD
最大连续亏损: -29.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold Only.
Daily target 5%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
WhatsApp
009647704236509
استراتيجية تداول يومي سكالبنك سريع
عن طريق روبوت الي
يورو دولار و باوند دولار
هدف يومي بحدود 5%
من 20 الى 50 صفقة يوميا
التوفيق للجميع
