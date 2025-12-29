- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
13 (92.85%)
損失トレード:
1 (7.14%)
ベストトレード:
31.00 USD
最悪のトレード:
-10.09 USD
総利益:
122.47 USD (12 244 pips)
総損失:
-10.09 USD (1 009 pips)
最大連続の勝ち:
12 (119.40 USD)
最大連続利益:
119.40 USD (12)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
56.54%
最大入金額:
5.20%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
11.14
長いトレード:
14 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
12.14
期待されたペイオフ:
8.03 USD
平均利益:
9.42 USD
平均損失:
-10.09 USD
最大連続の負け:
1 (-10.09 USD)
最大連続損失:
-10.09 USD (1)
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.02 USD
最大の:
10.09 USD (2.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.01% (10.09 USD)
エクイティによる:
6.29% (33.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.00 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +119.40 USD
最大連続損失: -10.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit on https://ea-dashpro.netlify.app
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
22%
0
0
USD
USD
612
USD
USD
1
78%
14
92%
57%
12.13
8.03
USD
USD
6%
1:500