Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
13 (92.85%)
Убыточных трейдов:
1 (7.14%)
Лучший трейд:
31.00 USD
Худший трейд:
-10.09 USD
Общая прибыль:
122.47 USD (12 244 pips)
Общий убыток:
-10.09 USD (1 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (119.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.40 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
56.54%
Макс. загрузка депозита:
5.20%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
11.14
Длинных трейдов:
14 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
12.14
Мат. ожидание:
8.03 USD
Средняя прибыль:
9.42 USD
Средний убыток:
-10.09 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.09 USD (1)
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.02 USD
Максимальная:
10.09 USD (2.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.01% (10.09 USD)
По эквити:
6.29% (33.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit on https://ea-dashpro.netlify.app
Нет отзывов
