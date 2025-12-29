- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
13 (92.85%)
Transacciones Irrentables:
1 (7.14%)
Mejor transacción:
31.00 USD
Peor transacción:
-10.09 USD
Beneficio Bruto:
122.47 USD (12 244 pips)
Pérdidas Brutas:
-10.09 USD (1 009 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (119.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
119.40 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
56.54%
Carga máxima del depósito:
5.20%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
11.14
Transacciones Largas:
14 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
12.14
Beneficio Esperado:
8.03 USD
Beneficio medio:
9.42 USD
Pérdidas medias:
-10.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-10.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.09 USD (1)
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.02 USD
Máxima:
10.09 USD (2.01%)
Reducción relativa:
De balance:
2.01% (10.09 USD)
De fondos:
6.29% (33.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +31.00 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +119.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.09 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit on https://ea-dashpro.netlify.app
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
22%
0
0
USD
USD
612
USD
USD
1
78%
14
92%
57%
12.13
8.03
USD
USD
6%
1:500