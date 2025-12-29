- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
13 (92.85%)
亏损交易:
1 (7.14%)
最好交易:
31.00 USD
最差交易:
-10.09 USD
毛利:
122.47 USD (12 244 pips)
毛利亏损:
-10.09 USD (1 009 pips)
最大连续赢利:
12 (119.40 USD)
最大连续盈利:
119.40 USD (12)
夏普比率:
0.86
交易活动:
56.54%
最大入金加载:
5.20%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 小时
采收率:
11.14
长期交易:
14 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
12.14
预期回报:
8.03 USD
平均利润:
9.42 USD
平均损失:
-10.09 USD
最大连续失误:
1 (-10.09 USD)
最大连续亏损:
-10.09 USD (1)
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
7.02 USD
最大值:
10.09 USD (2.01%)
相对跌幅:
结余:
2.01% (10.09 USD)
净值:
6.29% (33.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.00 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +119.40 USD
最大连续亏损: -10.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit on https://ea-dashpro.netlify.app
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
22%
0
0
USD
USD
612
USD
USD
1
78%
14
92%
57%
12.13
8.03
USD
USD
6%
1:500