Negociações:
14
Negociações com lucro:
13 (92.85%)
Negociações com perda:
1 (7.14%)
Melhor negociação:
31.00 USD
Pior negociação:
-10.09 USD
Lucro bruto:
122.47 USD (12 244 pips)
Perda bruta:
-10.09 USD (1 009 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (119.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.40 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
56.54%
Depósito máximo carregado:
5.20%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
11.14
Negociações longas:
14 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
12.14
Valor esperado:
8.03 USD
Lucro médio:
9.42 USD
Perda média:
-10.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-10.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.09 USD (1)
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.02 USD
Máximo:
10.09 USD (2.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.01% (10.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.29% (33.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.00 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +119.40 USD
Máxima perda consecutiva: -10.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit on https://ea-dashpro.netlify.app
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
612
USD
USD
1
78%
14
92%
57%
12.13
8.03
USD
USD
6%
1:500