Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
31.00 USD
Worst Trade:
-10.09 USD
Profitto lordo:
115.87 USD (11 584 pips)
Perdita lorda:
-10.09 USD (1 009 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (112.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.80 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
48.55%
Massimo carico di deposito:
5.20%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
10.48
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
11.48
Profitto previsto:
8.82 USD
Profitto medio:
10.53 USD
Perdita media:
-10.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.09 USD (1)
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.02 USD
Massimale:
10.09 USD (2.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.01% (10.09 USD)
Per equità:
6.29% (33.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +31.00 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +112.80 USD
Massima perdita consecutiva: -10.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit on https://ea-dashpro.netlify.app
