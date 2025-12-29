- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
22 (57.89%)
損失トレード:
16 (42.11%)
ベストトレード:
34.36 USD
最悪のトレード:
-34.58 USD
総利益:
89.44 USD (303 224 pips)
総損失:
-140.69 USD (339 128 pips)
最大連続の勝ち:
6 (43.67 USD)
最大連続利益:
43.67 USD (6)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
96.30%
最大入金額:
1.21%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
23 (60.53%)
短いトレード:
15 (39.47%)
プロフィットファクター:
0.64
期待されたペイオフ:
-1.35 USD
平均利益:
4.07 USD
平均損失:
-8.79 USD
最大連続の負け:
6 (-64.31 USD)
最大連続損失:
-64.31 USD (6)
月間成長:
-3.47%
アルゴリズム取引:
18%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.25 USD
最大の:
97.76 USD (4.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.36% (97.76 USD)
エクイティによる:
7.18% (104.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|15
|EURUSD#
|6
|NZDUSD#
|6
|BTCUSD
|5
|GBPCHF#
|2
|USDJPY#
|2
|GBPUSD#
|1
|EURGBP#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|-39
|EURUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|BTCUSD
|-1
|GBPCHF#
|-26
|USDJPY#
|-1
|GBPUSD#
|5
|EURGBP#
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|-4K
|EURUSD#
|171
|NZDUSD#
|6
|BTCUSD
|-32K
|GBPCHF#
|-78
|USDJPY#
|-91
|GBPUSD#
|167
|EURGBP#
|92
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.36 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +43.67 USD
最大連続損失: -64.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
18%
38
57%
96%
0.63
-1.35
USD
USD
7%
1:500