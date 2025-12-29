シグナルセクション
Linda Yunidha Sagala

INFI4

Linda Yunidha Sagala
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
RSFinance-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
22 (57.89%)
損失トレード:
16 (42.11%)
ベストトレード:
34.36 USD
最悪のトレード:
-34.58 USD
総利益:
89.44 USD (303 224 pips)
総損失:
-140.69 USD (339 128 pips)
最大連続の勝ち:
6 (43.67 USD)
最大連続利益:
43.67 USD (6)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
96.30%
最大入金額:
1.21%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
23 (60.53%)
短いトレード:
15 (39.47%)
プロフィットファクター:
0.64
期待されたペイオフ:
-1.35 USD
平均利益:
4.07 USD
平均損失:
-8.79 USD
最大連続の負け:
6 (-64.31 USD)
最大連続損失:
-64.31 USD (6)
月間成長:
-3.47%
アルゴリズム取引:
18%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.25 USD
最大の:
97.76 USD (4.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.36% (97.76 USD)
エクイティによる:
7.18% (104.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD# 15
EURUSD# 6
NZDUSD# 6
BTCUSD 5
GBPCHF# 2
USDJPY# 2
GBPUSD# 1
EURGBP# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD# -39
EURUSD# 2
NZDUSD# 2
BTCUSD -1
GBPCHF# -26
USDJPY# -1
GBPUSD# 5
EURGBP# 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD# -4K
EURUSD# 171
NZDUSD# 6
BTCUSD -32K
GBPCHF# -78
USDJPY# -91
GBPUSD# 167
EURGBP# 92
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +34.36 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +43.67 USD
最大連続損失: -64.31 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
