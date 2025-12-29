信号部分
信号 / MetaTrader 4 / INFI4
Linda Yunidha Sagala

INFI4

Linda Yunidha Sagala
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
RSFinance-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
38
盈利交易:
22 (57.89%)
亏损交易:
16 (42.11%)
最好交易:
34.36 USD
最差交易:
-34.58 USD
毛利:
89.44 USD (303 224 pips)
毛利亏损:
-140.69 USD (339 128 pips)
最大连续赢利:
6 (43.67 USD)
最大连续盈利:
43.67 USD (6)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
92.95%
最大入金加载:
1.21%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.52
长期交易:
23 (60.53%)
短期交易:
15 (39.47%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-1.35 USD
平均利润:
4.07 USD
平均损失:
-8.79 USD
最大连续失误:
6 (-64.31 USD)
最大连续亏损:
-64.31 USD (6)
每月增长:
-3.47%
算法交易:
18%
结余跌幅:
绝对:
51.25 USD
最大值:
97.76 USD (4.78%)
相对跌幅:
结余:
6.36% (97.76 USD)
净值:
7.18% (104.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD# 15
EURUSD# 6
NZDUSD# 6
BTCUSD 5
GBPCHF# 2
USDJPY# 2
GBPUSD# 1
EURGBP# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD# -39
EURUSD# 2
NZDUSD# 2
BTCUSD -1
GBPCHF# -26
USDJPY# -1
GBPUSD# 5
EURGBP# 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD# -4K
EURUSD# 171
NZDUSD# 6
BTCUSD -32K
GBPCHF# -78
USDJPY# -91
GBPUSD# 167
EURGBP# 92
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +34.36 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +43.67 USD
最大连续亏损: -64.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
