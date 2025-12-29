- 成长
交易:
38
盈利交易:
22 (57.89%)
亏损交易:
16 (42.11%)
最好交易:
34.36 USD
最差交易:
-34.58 USD
毛利:
89.44 USD (303 224 pips)
毛利亏损:
-140.69 USD (339 128 pips)
最大连续赢利:
6 (43.67 USD)
最大连续盈利:
43.67 USD (6)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
92.95%
最大入金加载:
1.21%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.52
长期交易:
23 (60.53%)
短期交易:
15 (39.47%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-1.35 USD
平均利润:
4.07 USD
平均损失:
-8.79 USD
最大连续失误:
6 (-64.31 USD)
最大连续亏损:
-64.31 USD (6)
每月增长:
-3.47%
算法交易:
18%
结余跌幅:
绝对:
51.25 USD
最大值:
97.76 USD (4.78%)
相对跌幅:
结余:
6.36% (97.76 USD)
净值:
7.18% (104.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|15
|EURUSD#
|6
|NZDUSD#
|6
|BTCUSD
|5
|GBPCHF#
|2
|USDJPY#
|2
|GBPUSD#
|1
|EURGBP#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD#
|-39
|EURUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|BTCUSD
|-1
|GBPCHF#
|-26
|USDJPY#
|-1
|GBPUSD#
|5
|EURGBP#
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD#
|-4K
|EURUSD#
|171
|NZDUSD#
|6
|BTCUSD
|-32K
|GBPCHF#
|-78
|USDJPY#
|-91
|GBPUSD#
|167
|EURGBP#
|92
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.36 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +43.67 USD
最大连续亏损: -64.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
