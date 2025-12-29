- Crescimento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
22 (57.89%)
Negociações com perda:
16 (42.11%)
Melhor negociação:
34.36 USD
Pior negociação:
-34.58 USD
Lucro bruto:
89.44 USD (303 224 pips)
Perda bruta:
-140.69 USD (339 128 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (43.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.67 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
95.25%
Depósito máximo carregado:
1.21%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
23 (60.53%)
Negociações curtas:
15 (39.47%)
Fator de lucro:
0.64
Valor esperado:
-1.35 USD
Lucro médio:
4.07 USD
Perda média:
-8.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-64.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.31 USD (6)
Crescimento mensal:
-3.47%
Algotrading:
18%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.25 USD
Máximo:
97.76 USD (4.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.36% (97.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.18% (104.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|15
|EURUSD#
|6
|NZDUSD#
|6
|BTCUSD
|5
|GBPCHF#
|2
|USDJPY#
|2
|GBPUSD#
|1
|EURGBP#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|-39
|EURUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|BTCUSD
|-1
|GBPCHF#
|-26
|USDJPY#
|-1
|GBPUSD#
|5
|EURGBP#
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|-4K
|EURUSD#
|171
|NZDUSD#
|6
|BTCUSD
|-32K
|GBPCHF#
|-78
|USDJPY#
|-91
|GBPUSD#
|167
|EURGBP#
|92
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
