SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / INFI4
Linda Yunidha Sagala

INFI4

Linda Yunidha Sagala
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
RSFinance-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
22 (57.89%)
Negociações com perda:
16 (42.11%)
Melhor negociação:
34.36 USD
Pior negociação:
-34.58 USD
Lucro bruto:
89.44 USD (303 224 pips)
Perda bruta:
-140.69 USD (339 128 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (43.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.67 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
95.25%
Depósito máximo carregado:
1.21%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
23 (60.53%)
Negociações curtas:
15 (39.47%)
Fator de lucro:
0.64
Valor esperado:
-1.35 USD
Lucro médio:
4.07 USD
Perda média:
-8.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-64.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.31 USD (6)
Crescimento mensal:
-3.47%
Algotrading:
18%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.25 USD
Máximo:
97.76 USD (4.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.36% (97.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.18% (104.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD# 15
EURUSD# 6
NZDUSD# 6
BTCUSD 5
GBPCHF# 2
USDJPY# 2
GBPUSD# 1
EURGBP# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD# -39
EURUSD# 2
NZDUSD# 2
BTCUSD -1
GBPCHF# -26
USDJPY# -1
GBPUSD# 5
EURGBP# 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD# -4K
EURUSD# 171
NZDUSD# 6
BTCUSD -32K
GBPCHF# -78
USDJPY# -91
GBPUSD# 167
EURGBP# 92
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.36 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +43.67 USD
Máxima perda consecutiva: -64.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
INFI4
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
1.4K
USD
3
18%
38
57%
95%
0.63
-1.35
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.