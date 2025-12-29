SeñalesSecciones
Linda Yunidha Sagala

INFI4

Linda Yunidha Sagala
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -3%
RSFinance-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
22 (57.89%)
Transacciones Irrentables:
16 (42.11%)
Mejor transacción:
34.36 USD
Peor transacción:
-34.58 USD
Beneficio Bruto:
89.44 USD (303 224 pips)
Pérdidas Brutas:
-140.69 USD (339 128 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (43.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
43.67 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
94.18%
Carga máxima del depósito:
1.21%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.52
Transacciones Largas:
23 (60.53%)
Transacciones Cortas:
15 (39.47%)
Factor de Beneficio:
0.64
Beneficio Esperado:
-1.35 USD
Beneficio medio:
4.07 USD
Pérdidas medias:
-8.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-64.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.31 USD (6)
Crecimiento al mes:
-3.47%
Trading algorítmico:
18%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.25 USD
Máxima:
97.76 USD (4.78%)
Reducción relativa:
De balance:
6.36% (97.76 USD)
De fondos:
7.18% (104.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD# 15
EURUSD# 6
NZDUSD# 6
BTCUSD 5
GBPCHF# 2
USDJPY# 2
GBPUSD# 1
EURGBP# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD# -39
EURUSD# 2
NZDUSD# 2
BTCUSD -1
GBPCHF# -26
USDJPY# -1
GBPUSD# 5
EURGBP# 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD# -4K
EURUSD# 171
NZDUSD# 6
BTCUSD -32K
GBPCHF# -78
USDJPY# -91
GBPUSD# 167
EURGBP# 92
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.36 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +43.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -64.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RSFinance-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
